Sosyal medya Harran'daki konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı, Mustafa Sandal: 40 yıl hayal etsem...

Geçtiğimiz hafta Şırnak Cizre'de 100 bin kişinin katıldığı konser sonrasında şimdi de sosyal medya başka bir konseri konuşuyor. Şanlıurfa Harran'da düzenlenen konserde Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi sanatçılar yer aldı.

120 BİN KİŞİ KATILDI

Harran'da düzenlenen konsere 120 bin kişinin katıldığı öğrenilirken Soner Kabadayı da Harran'da ilk kez konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Sizlerin karşınızda şarkı söylemek benim için olabilecek en büyük şeref mertebesidir." ifadesini kullandı.

'40 YIL HAYAL ETSEM...'

Festival sonunda sahne alan Mustafa Sandal ise "40 yıl hayal etsem, düşünsem Harran'da böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi. Ben buraları 20 yıl önce geldim. Şimdi o günden bugüne konserde bir zaman tüneli yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

