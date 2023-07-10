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  4. Sosyal medya hesapları açıp reklamlar yayınladılar! Çok sayıda insanı tuzaklarına düşürdüler: 6 milyon TL'lik vurgun

Sosyal medya hesapları açıp reklamlar yayınladılar! Çok sayıda insanı tuzaklarına düşürdüler: 6 milyon TL'lik vurgun

10.07.2023 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar şimdi de yurt dışında iş imkanı oyunuyla insanları kandırmaya başladı. En son bu yalanla 50 kişiyi kandırıp yaklaşık 6 milyon TL vurgun yaptılar. Dolandırılanlar savcılığa koştu ama dolandırıcılar çoktan ortadan kayboldu. Mağdurlardan biri "Bu yapılan tamamen umut tacirliği. Bana Hollanda'da iş başı yaptıracaklarını söylediler. Bunun da çok kısa zaman içinde olacağını söylediler. Cebimizdeki bütün parayı verdik" dedi.

Dolandırıcılar bu kez onlarca kişiyi yurt dışında iş imkanı diyerek kandırdı. Sosyal medya hesapları açıp reklamlar yayınladılar. Yaklaşık 50 kişi o reklamlara kandı ve tuzağa düştü. Dolandırıcıların istedikleri parayı da hesaplara geçtiler. Dolandırıcılar da onlara iş başvurusu için vize sözleşmesi gönderdi ama o sözleşmelerin hepsi sahteydi. Vize başvurularına tek tek ret gelince sahtekarların oyunları da ortaya çıkmış oldu. 50 mağdur soluğu savcılıkta aldı ama 200 bin euroluk vurgun yapan dolandırıcılar çoktan sırra kadem bastı.

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"BU YAPILAN TAMAMEN UMUT TACİRLİĞİ"

Kanal D Haber'in haberine göre bir mağdur şunları ifade etti:

"Ben tek başıma 5 bin euro verdim. Kişileri bulamıyoruz, paramız gitti. Bunların hepsi yalanmış. Biz orada kaldık, giden paramıza üzülüyoruz. Bu yapılan tamamen umut tacirliği. Bana Hollanda'da iş başı yaptıracaklarını söylediler. Bunun da çok kısa zaman içinde olacağını söylediler. Cebimizdeki bütün parayı verdik. İşimiz ve evimizin hazır olduğunu söylediler. Araştırmalarımıza göre Karadağ'daydı, en son Tayland'da diye haber aldık."


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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