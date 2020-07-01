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Sosyal medya kapanacak mı? Sosyal medya Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları konuşuyor! Sosyal medya yasaklanacak mı? Sosyal medya düzenlemesi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

İnsanların sosyal yaşamında büyük bir öneme sahip olan ve Türkiye’de de sıklıkla kullanılan çeşitli sosyal medya platformlarıyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya platformlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar, yine sosyal medyada oldukça yoğun şekilde konuşuluyor. Peki, sosyal medya yasaklanacak mı? Türkiye’de sosyal medya kapanıyor mu?

Sosyal medya kapanacak mı? Sosyal medya Erdoğan tarafından yapılan açıklamaları konuşuyor! Sosyal medya yasaklanacak mı? Sosyal medya düzenlemesi nedir?

Türkiye’de her yaştan insanın yoğun olarak vakit geçirdiği bir mecra haline gelen sosyal medya platformları, zaman zaman çeşitli yasaklama ve engellerle karşılaşmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı sosyal medya çıkışıyla yine sosyal medya yasağı gündeme geldi. Şimdi sosyal medyada “Sosyal medya kapanacak mı?” sorusu tartışılıyor.

Sosyal medya yasaklanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak yaptığı sosyal medya açıklamalarıyla YouTube, Twitter ve Netflix gibi sosyal medya platformlarına karşı olduğunu belirtti. Bu platformlarla alakalı ahlaksızlık vurgusu yapan Erdoğan, yeni dünyaya gelen torunu hakkında yapılan konuşmalara tepki gösterdi. Berat Albayrak’ın yeni doğan oğlu ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından gelen Esra Albayrak ve çocuğu hakkındaki yakışıksız paylaşımlar nedeniyle Erdoğan, bu düşüncelerin yayılması konusunda sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu. Erdoğan sosyal medya mecralarının tamamen kapatılmasını, kontrol edilmesini istediğini belirtti.

Sosyal medya düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların ardından bir süredir konuşulan sosyal medya düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları “Sosyal medya düzenlemesi mi geliyor?” sorusunu sormaya başladı. Erdoğan sosyal medya düzenlemesi hakkında gereken hukuki düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sosyal medya mecralarının Türkiye’de bir an evvel mali muhataplık tesis etmesi gerektiğine de değinen Erdoğan, bu konuda ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Sosyal medya düzenlemesi tamamlandıktan sonra erişim engeli, adli yaptırımlar ve mali yaptırımlar gibi farklı yöntemleri devreye sokacaklarının sinyalini verdi.

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