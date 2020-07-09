Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Kal\u0131n, "Sosyal medyan\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 diye bir plan yok ama d\u00fczenlenmesi gerekti\u011fi konusunda art\u0131k bir konsens\u00fcs olu\u015ftu." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazda...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Eski Survivor yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131 harekete ge\u00e7ti! O yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 \u015fampiyon yapmak i\u00e7in...CHP'li \u0130nce payla\u015ft\u0131! \u0130\u015fte 41 y\u0131l \u00f6nceki hali Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca her ak\u015fam payla\u015f\u0131yor!