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  4. Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu." diye konuştu.

Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazda...

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