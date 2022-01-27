Sosyal medya NASA'nın yarışmasını konuşuyor! Kazanana 1 milyon dolar ödül verecek

Astronotlar için uzayda beslenmek, Dünya'da beslenmekten biraz farklı oluyor. Özellikle NASA'nın çok daha uzak uzay yolculuklarına hazırlandığını düşündüğümüzde, uzayda beslenmenin önemi daha da artıyor. NASA da astronotlarını mümkün olan en iyi şekilde beslemek istiyor. Bunun için çalışmalar yapan uzay ajansı, sosyal medyanın çok konuştuğu "Deep Space Food Challenge" isminde bir yarışma başlattı.

NASA'DAN DİKKAT ÇEKEN YARIŞMA! 1 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ VAR

NASA, astronotların beslenmesini daha nitelikli bir hale getirmek için Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklık kurarak açıkladığı yarışmada, insanları minimum kaynak gerektiren ve minimum atık üreten yenilikçi ve sürdürülebilir gıda üretim teknolojileri veya sistemleri geliştirmeye çağırıyor. Uygun çözümü bulanlara ise 1 milyon dolar ödül verilecek.

DÖRT KİŞİLİK MÜRETTEBAT KRİTERİ

NASA, üç yıllık derin uzay görevine çıkan dört kişilik bir mürettebat için bir gıda üretim teknolojisi, sistemi veya yaklaşımı geliştirilmesini istiyor. NASA, bu kapsamnda "Mürettebat üyeleri için çok az işlem süresi gerektiren çeşitli lezzetli, besleyici ve güvenli yiyecekler yaratın" diyor.

NASA yetkilisi Jim Reuter, uzay yolculuğunda yaşanacak zorluklar kapsamında, uzun süreler boyunca astronotları beslemenin zorluğuna vurgu yaparak, "Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerini sağlıklı tutacak ve hatta dünyadaki insanları da beslemeye yardımcı olabilir." dedi.

GEÇEN YIL BİNLERCE DOLAR DAĞITMIŞTI

NASA, geçen yılın ekim ayında, yenilikçi gıda üretim teknolojisi konseptleri için 18 takıma toplam 450.000 dolar ödül vermişti.



