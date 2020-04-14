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Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını ile ilgili en fazla danışılan kuruluşlar içerisinde yer alıyor. Bunların en başında yer alan Facebook ve diğer bağlı siteler son derece önemli diyebiliriz.

Sosyal medya platformları koronavirüs salgını için neler yapıyorlar?

Örneğin Facebook milyonlarca kullanıcıya sahip ve herkesin bilgi almak istediğinin farkında. Bu nedenle Facebook uygulamasının hemen ana sayfasında COVİD-19 ile ilgili bilgi alabileceğiniz bir platform bulunuyor.

Bu tür zor dönemlerde en çok üstüne düşülen konuların başında bağlantı yer alıyor. Toplumun bazı kesimleri çok fazla yardıma ihtiyaç duyduğu için özellikle de büyük şirketlerin onlara destek olması gerekiyor.

İŞTE SOSYAL MEDYA AĞLARININ KORONAVİRÜS DESTEKLERİ

Instagram ve Facebook bu tür bağlantılar sağlayabiliyor. Örneğin Facebook ana sayfasında yardıma ihtiyaç duyan kişiler ile ilgili bir bölüm bulunuyor. Twitter ise Jack Dorsey üzerinden çalışmalarını devam ettiriyor. Kuruluşun yakın bir zamanda bağışlar yapacağı biliniyor. Özellikle de resmi kuruluşlardan alınmak istenen doğru bilgiler bu platform üzerinden sağlanabiliyor.

Sosyal medya şirketleri şimdilik en fazla bağlantı kurduğumuz platformlar içerisinde yer alıyor. Normal şartlarda girilenden en az %30 daha fazla girmeye başladığımız bu platformlar, giderek gücünü artırıyor. Hayatın artık tamamen online olarak yürütüldüğü günümüz dünyasında, çarpıcı sonuçlarla karşılaşmak mümkün.

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