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Sosyal medya sapığından 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Gönderdiği mesajlar mide bulandırdı

16.04.2024 09:59
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İzmir'de yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atarak taciz eden sapık, 4 yıl süren teknik takip sonucu yakalandı. Yapılan telefon incelemesinde çok sayıda çocuğa ve yetişkine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece hapis cezası aldı. Küçük kıza 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' diye soran sapığın, daha sonra cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.

Sosyal medya sapığından 7 yaşındaki kız çocuğuna taciz! Gönderdiği mesajlar mide bulandırdı

İzmir'de yaşayan ve 2020 yılında online eğitim aldığından dolayı sosyal medya ile tanışan 7 yaşındaki S.S., 'baranshsjd' kullanıcı adıyla birinin mesajını gördü. Kendisini yaşıtıymış gibi tanıtan kullanıcı daha sonra küçük kıza 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' diye mesaj attı. Küçük kızın tepkisinin ardından kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Daha sonra S.S., gelen mesajları ailesine gösterdi ve aile bilişim suçları ve savcılığa giderek konuyu yargıya taşıdı.

ONLARCA ÇOCUĞU VE YETİŞKİNİ TACİZ ETMİŞ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından taciz içerikli mesaj atan kişinin Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan İ.O. (41) olduğu tespit edildi. Yakalanan İ.O.'nun telefonuna yapılan teknik incelemede ise, çok sayıda küçük çocuk ve yetişkin kadınlara sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Gözaltına alınan İ.O., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖRNEK KARAR

Zanlının Mart ayında gerçekleşen karar duruşmasında ise 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçunu işlediği sabit görüldü ve 6 ay hapis ile cezalandırılmasına, sanığın eylemini iletişim araçlarının kolaylığından faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması nedeniyle de, cezanın yüzde 50 artırım yapılarak 9 ay hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Öte yandan verilen cezanın ertelenemez ve para cezasına çevrilemez olduğu kararı da verildi.

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YAŞITI GİBİ DAVRANMIŞ

Sosyal medya üzerinden tacize maruz kalan S.S.'nin annesi Çocuk Gelişim Uzmanı Beyin Terapisti Pınar Yeşiltay Sevim (40), tacizcinin kızıyla yaşıt gibi davrandığını ve olaydan nasıl haberdar olduklarını anlattı. Yeşiltay Sevim, "Kızım 2'inci sınıfta ve 7 yaşındayken online eğitim aldığı için internet ve sosyal medya ile tanıştı. Bu süreçte kızıma bir kişi sosyal medya üzerinden mesaj göndererek tanışıyor. Kendisini kızımın akranı gibi gösterince kızım da kendi yaşıtı zannedip yazdıklarına cevap veriyor. Bir süre sonra karşı taraftaki kişi sevgilisinden ayrıldığını, çok mutsuz olduğunu söyledikten sonra taciz boyutuna varan mesajlar gönderiyor. Kızım da benim verdiğim eğitimle, mahremiyet içeren mesajları bana ve babasına göstermek zorunda olduğunu söyleyerek yazışmaları bize gösterdi. Konuyla ilgili derhal bilişim suçlarına başvurarak şikayetçi olduk" dedi.

"UĞRAŞMA, SONUÇ ELDE EDEMEZSİN DEDİLER"

Dava sürecinde kendisine bir çok kişinin davayla uğraşmaya değmeyeceğini çok uğraşacaklarını söylemesine rağmen işin peşini bırakmadıklarını söyleyen Pınar Yeşiltay Sevim, "Bu süreçte bir çok kişi bize sonuç alamayacağımızı, uğraşacağımızı söylemesine rağmen ben kızımın hakkını aramasını öğretmek istediğim için davamda ısrarcı oldum. O süreçte kızım pedagog eşliğinde emniyette ve adliyede ifadesini de verdi. Aradan uzun zaman geçtikten sonra biz davanın sonuçlanmayacağına inanmaya başladık ancak bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarafımıza gelen bir tebligatla kızımı taciz eden kişinin bulunduğunu öğrendik. Zanlının yapılan telefon incelemesinde de, benim kızım gibi onlarca küçük çocuğa taciz içerikli mesajlar attığı, yetişkin kadınlara da cinsel içerikli mesaj gönderdiği tespit edilmiş ve kişi tutuklanmış" diye konuştu.

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"ADALETE GÜVENSİNLER, ÇOCUKLARINI MUTLAKA DİNLESİNLER"

Kendisi de bir Çocuk Gelişim Uzmanı olan Pınar Yeşiltay Sevim, herkesin bu tarz durumlara maruz kalabileceğinin altını çizerek ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Yeşiltay Sevim, "Mahkeme sürecinde ise kızımla birlikte diğer tacize uğrayan kişilerin de dosyaları birleştirilerek zanlıya örnek bir karar uygulandı. Karar duruşmasında yüzde 50 ağırlaştırılmış, ertelenemez ve para cezasına dönüştürülemez hapis cezası aldı. Gerçekten örnek bir karar oldu ve bu yüzden de çok mutluyum. Ben de bir çocuk gelişim uzmanı olarak bu tarz durumlara maruz kalan ailelere konunun peşini bırakmamaları, şikayetlerinde ısrarcı olmalarını tavsiye ediyorum. Adalete güvensinler, çocuklarını mutlaka dinlesinler. Çünkü her zaman çocuklarımızın yanında olamayabiliyoruz. Zaman zaman okulda ya da dışarıda da bu tarz durumlara maruz kalabilirler. Mutlaka kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesi için mahremiyet eğitimi verilmeli ve kendilerini koruması için de devam etme konusunda teşvik edilmeliler. Böyle bir şeye maruz kalacağım hiç aklıma gelmezdi. O yüzden her ne kadar bilinçli çocuk yetiştiriyor olsanız bile mutlaka çocuklarınızın teknik cihazlarını, telefonlarını zaman zaman kontrol etmenizi ve onlarla bu konuyla ilgili sohbet etmenizi öneriyorum. Çünkü inanın 'En son benim başıma gelir' dediğinizde bile başınıza gelebiliyor. İçinde bulunduğumuz yüz yılda çocuklarımız dijitale çok sık maruz kaldığı için, bu dijital kirliliğin önüne geçmek için de farkındalık konusunda lütfen çocuklarımızla sohbet etmeye devam edelim" açıklamasında bulundu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya sapık İzmir taciz
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