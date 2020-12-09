Sosyal medya şirketleri için kritik hafta: 30 milyon lira ceza kesilecek

"Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kanun kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri getirildi ve bunun için 2 Kasım'a kadar süre tanındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu sürede, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdi ve internet sitesinde yayımladı.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine ise 10'ar milyon lira ceza kesildi.

GEREĞİNİ YAPMAYANLARIN CEZALARI ARTIYOR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de gerekli adımı atmamaları tepki çekti.