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Sosyal medya şirketleri için kritik hafta: 30 milyon lira ceza kesilecek

09.12.2020 11:57 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya şirketleri için kritik hafta: 30 milyon lira ceza kesilecek

Türkiye'de yasa gereği temsilci bulundurması gereken yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları bu hafta da gerekli adımı atmazlarsa, daha önce verilen 10 milyon liralık cezalarına 30 milyon lira daha eklenecek.

"Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kanun kapsamında, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülükleri getirildi ve bunun için 2 Kasım'a kadar süre tanındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu sürede, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdi ve internet sitesinde yayımladı.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından BTK tarafından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine ise 10'ar milyon lira ceza kesildi.

GEREĞİNİ YAPMAYANLARIN CEZALARI ARTIYOR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de gerekli adımı atmamaları tepki çekti.

Yasa gereği, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARIN VERİLERİ ÜLKEDE KALACAK

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini ülkede barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

SADECE TİKTOK'UN 126 ŞEHİRDE OFİSİ VAR

Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağ sağlayıcılardan TikTok'un internet sitesindeki verilere göre, uygulamanın ait olduğu ByteDance şirketinin Pekin, Londra, New York, Paris, Dubai, Cakarta, Tokyo başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki 126 şehirde ofisleri bulunuyor.

(AA)

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