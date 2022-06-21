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Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

21.06.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada viral olan videolardan biri bu sefer az kalsın 10 yaşında bir kızın hayatını bitiriyordu. Arkadaşlarıyla birlikte olan 10 yaşındaki çocuk, TikTok’ta gördüğü videoyu denemeye karar verdi. Arkadaşlarını da ikna etmeyi başaran 10 yaşındaki kız çocuğu sprey deodorantı yakından ve doğrudan koluna püskürttü.

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Pijama partisi için buluşan bir grup çocuktan 10 yaşındaki kız çocuğu, TikTok’ta gördüğü bir videoyu uygulamaya karar verdi.

Bu konuda arkadaşlarını da ikna etmeyi başaran genç kız, evdeki basınçlı şişede duran deodorantı alıp yakından ve doğrudan koluna püskürttü. Saniyeler içinde kızın kolu yanmaya başladı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

5’inci sınıf öğrencisi olan kız çocuğu, deodorantı püskürtmeye başladığı anda kolu yanmaya başladı. Acısından ne yapacağını bilemeyen kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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Kollarında yanık izi oluşan kız çocuğunun tedavisinin 18 ay ile 2 yıl sürebileceği belirtildi. Lekeler için de plastik cerrahiye ihtiyacı olabileceği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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