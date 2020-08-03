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Sosyal medya uğruna ölümüne çekim

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ederek adeta ölüme meydan okudu. Bir başka sürücü ise akşam saatlerinde geldiği direksiyon eğitim alanında drift yapıp, tozu dumana kattı.

Sosyal medya uğruna ölümüne çekim

İstanbul’da yaşanılan olayların ilki Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir kişinin süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ettiği görüldü. Adeta ölüme meydan okuyan kişiyi arkadaşının da aracın camından sarkarak kameraya çektiği görüldü. Gençlerin sosyal medyada paylaşmak için ölüme meydan okurcasına yaptıkları hareket büyük tepki çekti.

Bir başka olayda ise Zeytinburnu’nda İSPARK’a ait olan direksiyon eğitimi alanında yaşandı. Akşam saatlerinde alana gelen bir sürücü kullandığı otomobil ile dakikalarca drift yaptı. Tozu dumana katan gence şikayet üzerine olay yerine gelen bekçiler müdahale etti. Bekçilerin uyarısı ile sürücünün alandan uzaklaştığı görüldü.

İHA

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