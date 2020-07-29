Sosyal medya yasası: Yeni düzen nasıl olacak?

Twitter, Facebook gibi milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya şirketlerine, bir dizi yükümlülük ve yaptırım öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda, bazı maddelerin yürürlük tarihinin ertelenmesini ve bazı para cezalarının miktarının düşürülmesini de içeren değişikliklerle kabul edildi.

Kamuoyunda tartışma yaratan 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi TBMM'nin TSİ 07.00'ye kadar süren görüşmelerinin ardından kabul edildi. Artından da TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Hangi değişiklikler yapıldı?

Yasanın sosyal ağ sağlayıcıların temsilcilik bulundurma zorunluluğu ve buna bağlı olan yaptırımların yürürlük tarihi 3 ay ertelenirken, kişilerin içeriğin yayından çıkarılması, engellenmesi başvurusuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilk sunacakları rapor tarihi Ocak 2021 yerine Haziran 2021'ye ertelendi.

Kabul edilen bir başka önergeyle de taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren "trafik bilgisi" tanımına "port bilgisi" de eklendi.