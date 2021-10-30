Sosyal medya yeniden şekilleniyor

Dünyanın en çok sevilen sosyal medya platformları içerisinde yer alan Instagram önemli bir yenilikle geldi. Bu yenilik ile birlikte artık herkes fenomenler gibi işbirliği yapacak.

Gelen son detaylara göre Instagram platformunda yer alan hikayeler bölümü yenileniyor. Buraya daha önceden sadece fenomenler bağlantı ekleme imkanına sahipti. Şimdi ise herkes hikayeler bölümüne bağlantı ekleyebilecek. Hikaye özelliğinde yer alacak olan bağlantı sayesinde reklam ve işbirliğini herkes yapabilecek.

Bildiğiniz üzere ilk olarak Snapchat böyle bir özellik getirmişti. Hikayeler özelliği sayesinde kullanıcılar platformu daha fazla beğendi. Özellikle 24 saat içerisinde kaybolan bu hikayeler kısmı daha sonradan e-ticaret alanında tercih edildi.

Öncelikli olarak 2016 yılında kullanılan bu özellik hikayelere bağlantı ekleme imkanı sunuyordu. Böylece içerik oluşturucular bağlantı vererek aynı zamanda belirli bir gelir elde etme imkanına kavuştu. Özellikle ürün satışı yapan küçük çaplı satıcılar iyi bir gelir elde etmeyi başardı. Instagram hikayelerinde bağlantı paylaşma özelliği sayesinde hem fenomenler hem de satıcılar gelir elde etti. Şimdi ise artık herkes hikayeler bölümüne bağlantı ekleyebiliyor.

Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra yeni bir hikaye oluşturup hemen altta yer alan sticker kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonradan hangi bağlantıya yönlendirmek istiyorsanız buraya o bağlantıyı ekleyip hikaye paylaşabilirsiniz.

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