Sosyal medyada bebek emzirme odasına eleştiren anneye, başhekimden yanıt geldi: "Yapıcı eleştiriler çok değerli"

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğine tedavi için götürdüğü bebeğiyle girdiği emzirme odasının şartlarını yetersiz bulan bir anne cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştırdı.

Vatandaşların da yorumlarıyla eleştiriler yaptığı paylaşıma hastanenin başhekiminden açıklama geldi. Bir ay önce başhekimlik görevini devralan Doç. Dr. Hicabi Sezgin, Şeyhcui Mahallesi'ndeki semt polikliniğine giderek 3 gün önce başlanan yenileme çalışmasını takip etti.

"YAPICI ELEŞTİRİLER ÇOK DEĞERLİ"

Bebek emzirme odasının da yenileme planında yer aldığını vurgulayan Başhekim Sezgin, "Vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yapıcı eleştiriler çok değerli. Bizim burayla ilgili halihazırda yürütülmekte olan bir projemiz vardı. Burada çok hızlı şekilde gereken tadilatlar yapılarak annelerimize yakışır bir ortamı sağlayacağız. Zemin de yenilenecek. Ferah bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerini sağlayacağız. 10 gün sonra farkı göreceksiniz" diye konuştu.

"BURAYI TEKRAR BİRLİKTE DE GEZEBİLİRİZ"

Görüntüleri çeken anneyi hastaneye davet eden Sezgin, "Buyursun gelsin, misafirimiz olsun. Belki başka önerileri olacaktır. Onları değerlendirelim. Burası yenilendikten sonra burayı tekrar birlikte de gezebiliriz. En azından değişimi kendisi görmüş olur" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır