'Sosyal medyada böyle bir fotoğrafla karşılaşmazsınız' dedi, fotoğrafıyla viral oldu

Özellikle Instagram'da karşımıza çıkan sosyal medya annelerinin çoğu, her şeyi mükemmel yaptıklarını iddia etse de gerçekler hiç öyle değil.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan anne Jazmyne Futrell, Facebook hesabında paylaştığı fotoğrafına 'Bu fotoğraf hakkında söylenecek çok şey var' diyerek gerçek olanın bu an olduğunu söyledi.

Fotoğrafta dört çocuğuyla da ilgilenmeye çalışan kadın, bebeğini emzirirken bir taraftan yemek yapıyor, iki çocuğu yanında oyun oynarken bir diğerinin ise ödevine yardımcı olmaya çalışıyor.

Sosyal medyada yeterince gerçeklik yok diyen Jazmyne, fotoğrafını aile yaşamının gerçekliğini göstermek için ve kendisi gibi olan annelere yalnız değilsiniz mesajı vermek için paylaştığını söylüyor.

Çocukları yedi ay ile yedi yaş arasında olan Jazmyne, dördüncü çocuğunun doğumundan sonra depresyonla mücedale ettiğini, annelikle ilgili blog yazdığını ifade ederek şöyle konuşuyor: ''Doğum sonrası depresyonu geçirdim. Çünkü diğer tüm anneler sosyal medyada harika görünüyordu. Ancak, gerçeğin böyle olmadığını benim yaşadığım gibi olduğunu düşünmeye başladım.