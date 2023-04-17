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Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Otomobilini gelin arabası gibi süsledi ancak nedeni çok başkaydı

17.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Abdurrahman Akman, otomobilini gelin arabası gibi süsledi. Akman'ın otomobilini süslemesinin nedeni ise evlenmesi değil, boşanmasıydı. 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak evliliğini sonlandıran Abdurrahman Akman, eski eşine cevap olarak otomobilini gelin arabası gibi süsledi, şehir turu yapıp ayrılığını kutladı. 'Boşandım, iyi ki bitti' yazıları da yazdıran Akman, cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca ise büyük etkileşim aldı.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü! Otomobilini gelin arabası gibi süsledi ancak nedeni çok başkaydı

Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu ve eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı. Akman, boşandıktan sonra, eski eşinin sosyal medyada doğum günü pastası üzerine 'iyi ki bitti' yazılı paylaşımını gördü. Bunun üzerine Akman ilginç bir olaya imza attı. İşte detaylar...

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BOŞANDIKTAN SONRA ARACINI GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİ

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Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve 'boşandım, iyi ki bitti' yazıları yazdırdı. Otomobiliyle şehir turu yaparak ayrılığını kutladı.

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Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük etkileşim aldı.

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(İHA)

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