HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada büyük tepki çekti! Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Bakanlıktan açıklama

22.07.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocuğuna şiddet uygulayan Suriye uyruklu şahsın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Skandal olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri S.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşinin koruma altına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada yayılan ve bir babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu S.S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

m2

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili harekete geçti. Bakanlık hukuki süreçlere müdahil olduklarını duyurarak, şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşinin korumaya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin’de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntüler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlığımız Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsa ulaşılarak gözaltına alınmıştır.

Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimizin kabul edilerek çocuklar Bakanlığımız ait kuruluşa yerleştirilmiştir.

Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi, o anları anlattıMotosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi, o anları anlattı
Yüz binlerce kişi Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdü!Yüz binlerce kişi Tel Aviv'den Kudüs'e yürüdü!
Otobüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı!Otobüs şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı!
Anahtar Kelimeler:
Mersin şiddet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Yüzmeye gittikten sonra aniden hastanelik oldu! Beyin yiyen amip...

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.