Sosyal medyada büyük tepki çekti! Çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı! Bakanlıktan açıklama

Sosyal medyada yayılan ve bir babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Suriye uyruklu S.S.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili harekete geçti. Bakanlık hukuki süreçlere müdahil olduklarını duyurarak, şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşinin korumaya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Mersin’de bir babanın çocuğuna yönelik şiddet uyguladığı görüntüler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlığımız Mersin İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan araştırmalar neticesinde ilgili şahsa ulaşılarak gözaltına alınmıştır.

Bakanlığımız uzmanlarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde şiddete maruz kalan çocuk ve iki kardeşi hakkında koruma tedbiri kararı talep edilmiş ve adli mercilerce talebimizin kabul edilerek çocuklar Bakanlığımız ait kuruluşa yerleştirilmiştir.

Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

