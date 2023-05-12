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Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Skandal video için harekete geçildi

12.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de çekilen bir video sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Lübnanlı bir kişi, İstiklal Caddesi'nde çektiği videoyu, "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak Tiktok’ta paylaştı. Büyük tepki çeken videoyu paylaşan Lübnanlı hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaşılan bir video, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.Adının Bob Harkal olduğu ve manken olduğu ileri sürülen Lübnanlı bir kişi, kadınlara yönelik skandal sözler sarf etti.

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'100 DOLARA BÜTÜN KADINLARI ALABİLİRİZ'

İstiklal Caddesi'nde çektiği videoyu "Buradaki bütün kadınları 100 dolara alabiliriz" yazarak paylaşan şahıs için harekete geçildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılık şüphelinin gözaltına alınması talimatı da verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tiktok İstiklal Caddesi taksim video

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