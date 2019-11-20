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Sosyal medyada estetik cerrahi ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var

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Yüz estetiği operasyonları ile ilgili sosyal medyada yer alan videoların ilk kez değerlendirildiği araştırma, paylaşılan videoların çoğunun yanıltıcı olduğunu ortaya çıkartırken, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, "Bu araştırma özellikle sağlıkla ilgili paylaşılan videolardaki bilgi kirliliğini de ortaya koyuyor" dedi.

Sosyal medyada estetik cerrahi ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesince yapılan bir araştırma, sosyal medyadaki estetik cerrahi operasyonlarına yönelik videolarla ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, estetik cerrahi ile ilgili videoların çoğunluğu tıp geçmişi olmayan kişiler tarafından paylaşılıyor. Pazarlamaya yönelik kampanya amaçlı bu videoların büyük kısmının bilgi bakımından da güvenilir olmadığı ifade edilirken, araştırmada; blefaroplasti, göz kapağı ameliyatı, dermal dolgu, yüz dolgusu, otoplasti, kulak ameliyatı, ritidektomi, yüz germe, dudak dolgusu, rinoplasti, burun estetiği gibi anahtar kelimelere sahip, toplam 160 milyon izleme almış en popüler 240 video değerlendirildi.

Öte yandan araştırmacılar, videoda verilen medikal bilgilerin içeriğini ve videonun kimler tarafından paylaşıldığını göz önünde bulundurdu. Sonuçlar videoların büyük bölümünün estetik cerrahi uzmanlarını içermediğini, 94 videoda ise herhangi bir sağlık profesyonelinin yer almadığını ortaya çıkardı. Sadece 72 videoda doktorlar tarafından faydalı bilgilerin paylaşıldığı; ancak bunların da bir bölümünün daha çok pazarlama amaçlı olduğu kaydedildi.

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SADECE PAZARLAMAYA YÖNELİK VİDEOLAR MAALESEF HASTALARI YANILTABİLİYOR

Her gün milyonlarca insanın video paylaşım platformlarına belli konularda bilgi sahibi olmak için girdiğine dikkat çeken Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebru Durmuş, "Bu araştırma özellikle sağlıkla ilgili paylaşılan videolardaki bilgi kirliliğini de ortaya koyuyor. Dünyanın hemen her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de birçok insan estetik cerrahi uygulamalarına ilgi gösteriyor ve bu konularda daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyor; ancak yanlış bilgilerle dolu ve sadece pazarlamaya yönelik videolar maalesef hastaları yanıltabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım" dedi.

Op. Dr. Durmuş, şöyle devam etti: Estetik ile ilgili araştırma yaparken, Youtube’un pazarlamaya yönelik kullanıldığı akıllardan çıkarılmamalı. Örneğin; birçok video estetik operasyonların risklerini veya alternatif yöntemleri içermiyor. Dolayısıyla da yanlış veya eksik bilgi alınıyor. Eğer estetik bir uygulama yaptırmak isteniyorsa, hastaların mutlaka uzman bir plastik cerrah ile görüşerek bilgi alması en doğru ve güvenilir yoldur."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi yüz estetiği

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