Sosyal medyada estetik cerrahi ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesince yapılan bir araştırma, sosyal medyadaki estetik cerrahi operasyonlarına yönelik videolarla ilgili gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma sonuçlarına göre, estetik cerrahi ile ilgili videoların çoğunluğu tıp geçmişi olmayan kişiler tarafından paylaşılıyor. Pazarlamaya yönelik kampanya amaçlı bu videoların büyük kısmının bilgi bakımından da güvenilir olmadığı ifade edilirken, araştırmada; blefaroplasti, göz kapağı ameliyatı, dermal dolgu, yüz dolgusu, otoplasti, kulak ameliyatı, ritidektomi, yüz germe, dudak dolgusu, rinoplasti, burun estetiği gibi anahtar kelimelere sahip, toplam 160 milyon izleme almış en popüler 240 video değerlendirildi.

Öte yandan araştırmacılar, videoda verilen medikal bilgilerin içeriğini ve videonun kimler tarafından paylaşıldığını göz önünde bulundurdu. Sonuçlar videoların büyük bölümünün estetik cerrahi uzmanlarını içermediğini, 94 videoda ise herhangi bir sağlık profesyonelinin yer almadığını ortaya çıkardı. Sadece 72 videoda doktorlar tarafından faydalı bilgilerin paylaşıldığı; ancak bunların da bir bölümünün daha çok pazarlama amaçlı olduğu kaydedildi.