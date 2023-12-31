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Rüya gibi tatil fırsatı kabusa döndü: Jakuzisinden özel havuzuna tüm detaylar büyüleyici! Parayı gönderen genç kız hayatının şokunu yaşadı

31.12.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Son yılların revaçta tatil konseptlerinden bungalov pek çok insan gibi 23 yaşındaki Şerife Baran'ın da arkadaşıyla hayaliydi. Sosyal medyada bulduğu bir bungalov sayfasında gördüğü fotoğrafların büyüsüne kapılan gençler çok geçmeden hayatlarının şokunu yaşadı. Sayfada tatilin yastık kılıfından kahvaltı sunumuna her şey detaylandırılmıştı ancak hepsi planın parçasıydı.

Rüya gibi tatil fırsatı kabusa döndü: Jakuzisinden özel havuzuna tüm detaylar büyüleyici! Parayı gönderen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Hayallerini süsleyen tatili yaşamak için parayı gönderen Şerife Baran kabusu yaşadı. Son derece profesyonelce hazırlanmış tatil sayfası sosyal medyada cirit atan dolandırıcılardan yalnızca bir diğeriydi. Genç kız tuzağa nasıl düştüğünü anlatırken birçok insanın planlarını suya düşüren o sahtekarlara karşı uzmanlardan uyarı geldi.

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Şerife Baran arkadaşıyla tatil planlamıştı, Rize'ye gitmek istiyordu. Bunun üzerine sosyal medyada Rize'deki bungolov sayfalarını araştırmaya başladı. Rize'de Çamlıhemşin'de olduğu yazan bungalovu görünce çok beğendi. Show Haber'e konuşan Baran, "Telefon görüşmelerinde de fazlasıyla detay verici bir şekilde açıklıyorlardı. Yani kahvaltıda çeçil peynir var diyecek kadar profesyonelleşmişlerdi" diye dedi.

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PARAYI GÖNDERDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ama hepsi planın parçasıydı. 23 yaşındaki genç kız hayal ettiği tatil için 5 bin lirayı gönderdikten sonra o sahtekarlara bir daha ulaşamadı. Baran, durumu "Maalesef dolandırıldık. Ücreti gönderdikten sonra bizi her türlü yerden engellediler. 5 bin TL öğrenciler için çok yüksek bir meblağ. Üzüldük açıkçası çünkü özellikle sonbahar dönemini bekliyorduk. Tam derenin üzerinde oluşu ve manzarası, her tarafının yeşillik olması çok güzeldi." sözleriyle anlattı.

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HAVLU MARKASINDAN NEVRESİM TAKIMLARINA HER ŞEY DETAYLI

Onu tuzağa düşüren sosyal medyadaki fotoğraflardı. Dolandırıcılar sayfalarını öyle profesyonelce hazırlamıştı ki Rize'ye dair her şey o sayfada mevcuttu:

"Nevresimler böyle değişiyor, havlularımız şu marka... Lokasyon bilgisi verdiler. Kahvaltı sunumu, banyo, yatak odası, yastık kılıflarına kadar detaylandırmışlardı."

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Dolandırılan genç kız suç duyurusunda bulundu.

UZMANLARDAN UYARI

Giderek artan bungalov dolandırıcılığı için uzmanlar uyarıyor. Sosyal medya uzmanı Gökhan Burak Gürsoy: "Bizler işletmelerin sosyal medyalarından genellikle şunu yapıyoruz. Türsab numalarımızı paylaşıyoruz. Bunu direkt Türsab'dan doğrulamalarını istiyoruz." dedi.

İşletmeci Enhar Behlül Eliaçık ise "Bu durumlarda misafirlerimizin yapması gereken şu; işletmelerin telefon numaları üzerinden görüntülü görüşme talep etmek" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
tatil bungalov
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