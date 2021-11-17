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Sosyal medyada gören soluğu burada alıyor! Taleplere yetişemiyorlar

17.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in meşhur lezzetini Adana'ya taşıyan büryancı, siparişlere yetişemez hale geldi. Büryan kebabın şanını duyanların akın ettiği dükkanın işletme sahibi, günde 4 kuzunun bittiğini söylüyor. İşletme sahibi, “Büryan yağlı. Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” dedi.

Sosyal medyada gören soluğu burada alıyor! Taleplere yetişemiyorlar

Siirt'in tescilli lezzeti büryan kebabı, kentte özel yapılan tandırlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz ise Siirt’in tescilli lezzetini Adana’daki işletmesinde sunmak istedi. İş yerine özel tandır hazırlayan Korkmaz, Siirt’ten özel büryan kebabı ustaları da getirdi.

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Sosyal medya sayesinde de tanıtımını yapan Korkmaz, siparişlere yetişememeye başladı. Günde 4 kuzunun bittiğini söyleyen ve müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Cihangir Korkmaz, “Adana’da kebabın dışında büryanı tanıtmak istedik. Adana’nın ilk ve tek büryancısıyız. Büryan bizim Doğu Anadolu’da Siirt ve Bitlis yöresine ait bir yemektir. Oradaki lezzeti buradaki hemşehrilerimize getirmek istedik. Büryan kebabı sabahları hazırlanıyor. 3 metrelik kuyuda bakır kazanlarda yapılıyor. Günde 4-5 kuzu bitiriyoruz. 4 ay önce açmamıza rağmen taleplere yetişemiyoruz. Akşam 6’da bitiriyoruz. Adanalılar çok seviyor. Büryan da yağlı, Adanalılar da yağlı sevdiği için inanılmaz talep var. Sosyal medya sayesinde de çevre illerden gelenler var” diye konuştu.

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"SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜM, LEZZETİ İNANILMAZ"

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Büryan kebabı yemeğe gelen Ayşegül Yıldırım ise çok sevdiğini söyleyerek, “Çok merak ettim, ilk defa deniyorum ve lezzet inanılmaz. Herkese tavsiye ediyorum. Büryan kebabını sosyal medyadan gördüm ve geldim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Siirt
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