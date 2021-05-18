Sosyal medyada gündem oldu! Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Son birkaç gündür sosyal medya bir deneyi konuşuyor; akciğer deneyi. Videoda nefesinizi tutmanız isteniyor. Uzun süre tutanların ciğerlerinin sağlam olduğu iddia ediliyor. Bu test gerçek mi, değil mi? CNN TÜRK ekibi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu'ya bu soruyu sordu ve şaşıracağınız bilgiler aldı.
'Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir test değil. Nefes tutma daha çok bilişsel bir fonksiyon. Ne kadar konsantre olduğunuza bağlı bir durum. Ve ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz.
Akciğerleri değerlendirme açısından herhangi bir değerlendirme olması söz konusu değil. Şunu bilmeliyiz akciğerler 27 yaşına kadar gelişim evresindedir. Bu çok önemli bir şey. Bu da gençler için bir fırsat sunuyor. Yani bu dönem içerisinde sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yaparlarsa farklılıklar gösterir. Bizim için en önemli egzersiz yürüyüştür.
Bizim için en önemli testlerden bir tanesi 6 dakika yürüme testi. 6 dakika içinde ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir. 500-550 metreden fazla tempolu yürüyebiliyorsanız akciğerleriniz sizin için yeterli manasına gelir. Yorulsanız bile aldığınız mesafe önemli. Yani akciğerlerinizi sizin hareketinize izin veriyorsa aslında problemi yoktur. Yani akciğer fonksiyonlarını yerine getiriyor. 55 yaş üstü için 550- 600 metre uygun, gençler için daha uzun metreler olabilir.
Here is a quick and easy way to test the capacity of your lungs. Hold your breath and watch the red ball spin while you count the number of spins. The more number of spins you can hold your breath, better is the health of your lungs.#Lungs #LungTest #ExpertDoctor #Covid19 pic.twitter.com/i9x9zySljB— Zydus Hospitals (@ZydusHospitals) May 14, 2021
Zydus Hospitals, özellikle de akciğerleri tehdit eden pandemi sürecinde, akciğerlerimizin ne kadar güçlü olduğunu kendi kendimize ölçebileceğimiz bir test yayınladı. Bu test sayesinde akciğerlerimizin zayıf mı, normal mi yoksa güçlü mü olduğunu kendimiz öğrenebiliyoruz.
Burada akciğerlerinizin kapasitesini hızlıca ve kolayca test edebileceğiniz bir yol var. Nefesinizi tutun ve turları sayarken kırmızı topun dönüşünü izleyin. Ne kadar fazla tur boyunca nefesinizi tutabiliyorsanız, akciğer sağlığınız o kadar iyidir."
Her bir tur yaklaşık olarak 7 saniye sürüyor. Yani nefesinizi 1 dakika 10 saniye tutabiliyorsanız "süper akciğerlere" sahipsiniz demektir. Normal bir akciğer için bu süre 14 saniye olarak gösterilirken güçlü akciğerlerde ise süre 35 saniyeyi buluyor.
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