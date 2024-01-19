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Sosyal medyada gündem oldu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Akkuş kadına saldırıp küfür etti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 00:00 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet iddialarına yönelik bu sabah saatlerinde harekete geçilmişti. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "Hiç kimse bizi yıldıramaz" dedi. Öte yandan Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Akkuş'un operasyon sırasında bir kadına saldırdığı ve küfür ettiği ana ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Akkuş kadına saldırıp küfür etti

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" konularıyla ilgili çalışma yürütüldü.

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Ekiplerce, bir inşaat firması tarafından ilçede nisan ayında oturuma başlanması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın temellerinin kazılmadan inşa edildiği iddialarına yönelik çalışma yapıldı.

Zorunlu olan fore kazıkları çakılmadığı, sismik kontrolleri gerçekleştirilmediği, yapı denetimcilerce hiçbir kontrolünün yapılmadığı öne sürülen villalarla ilgili sahte rapor düzenlendiği belirtildi.

Üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ile iki ayrı keşif raporu kapsamında belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği iddia edildi.

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BU SABAH EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenerek, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altının bulunduğu aktarıldı.

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AKGÜN'DEN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, operasyonla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde her türlü sürprizi beklediklerini belirtti.

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Akgün, 2009 yılından bu yana planlı ve programlı operasyonlar yapıldığını öne sürerek, "Hiç kimse bizi yıldıramaz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bu operasyonun Büyükçekmece Belediyesini yıpratmaya yönelik olduğunu savundu.

KADINA SALDIRIP KÜFÜR ETTİ

Öte yandan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un belediyede rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda bir kadına saldırdığı ve küfür ettiği anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece rüşvet
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