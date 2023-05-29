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Sosyal medyada gündem oldu! Doktorun tepki çeken paylaşımına inceleme

29.05.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Asistan Doktor olarak görev yapan Ö.K.’nın seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden tesettürlü kadınlarına yönelik yaptığı paylaşım tepki çekti. Paylaşımın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İşte detaylar...

Sosyal medyada gündem oldu! Doktorun tepki çeken paylaşımına inceleme

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Asistan Doktor olarak görev yapan Ö.K.’nın seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Edinilen bilgiye göre Ö.K., yaptığı paylaşımda sandalyede oturan 2 kadının fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı;

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'PEÇELİ TEYZELERDEN İLLALLAH ETTİM'

"Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu, mesela bu temiz yüzler, bu kılık kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum. Yeterince etrafımda var burada görmeyeyim bari" ifadelerini yazdı.

Bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de inceleme başlattı.

İHA

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