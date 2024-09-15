Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Kelime-i Şehadet" açıklaması

Yalova’da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş sosyal medyada gündem oldu. Caminin açılışında Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak söylemesi üzerine, Şehadet’i eksik söylediği iddia edildi.
Diyanetin resmi web sitesinde “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” şeklinde yer alan Kelime-i Şehadet’i, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın hatalı söylediği iddia edildi.
Erbaş'ın eksik söylediği iddia edilen Kelime-i Şehadet'in anlamı şu şekildedir;
'Şahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.'
Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez resmi sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ı etiketleyerek şunları söyledi:
“Fransızca biliyorum' dedin meğer hikayeymiş!
'Arapça benim işim' dedin ama iki kelimeyi bir araya getiremedin!
Bari Kelime-i Şehadet’i yüzüne gözüne bulaştırmasaydın. Hem de Mevlid Kandili’nde.
Bir ara uğra da @DIBAliErbas sana öğreteyim, hem de tecvidli…''
📍“Fransızca biliyorum” dedin meğer hikayeymiş!— Turhan Çömez (@ComezTurhan) September 14, 2024
📍“Arapça benim işim” dedin ama iki kelimeyi bir araya getiremedin!
📍Bari Kelime-i Şehadet’i yüzüne gözüne bulaştırmasaydın. Hem de Mevlid Kandili’nde.
👉Bir ara uğra da @DIBAliErbas sana öğreteyim, hem de tecvidli… pic.twitter.com/B4vJILf5P9
Birçok kullanıcı Erbaş'ın Kelime-i Şehadeti hatalı okuduğunu iddia ederek şu yorumlarda bulundu:
''Eyvahlar olsun :) Koskoca Diyanet işleri başkanı Kelime-i Şehadet getiremiyorsa :)''
''Allah allah.... şaka mı bunlar ya...''
Kimi vatandaşlar ise bunun bir kısaltma olduğunu söyleyerek, ''Burada bir kısaltma var imamlar da bunu birçok kez duydum. Bilmemek değil abduhuyu kesiyorlar bazen çok duydum böyle ama doğru mu bilmem'' dedi.
Söz konusu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi;
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