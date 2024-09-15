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  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Kelime-i Şehadet" açıklaması

Sosyal medyada gündem olmuştu! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Kelime-i Şehadet" açıklaması

15.09.2024 10:22
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.09.2024 10:22
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Yalova’da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş katıldı. Kelime-i Şehadet getiren Erbaş’ın eksik söylediği iddiaları sosyal medya gündem olunca, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi: "Yanıltıcı ve iyi niyetli değil"

Yalova’da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş sosyal medyada gündem oldu. Caminin açılışında Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak söylemesi üzerine, Şehadet’i eksik söylediği iddia edildi.

KELİME-İ ŞEHADET NASIL OKUNUR?

Diyanetin resmi web sitesinde “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” şeklinde yer alan Kelime-i Şehadet’i, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın hatalı söylediği iddia edildi.

KELİME-İ ŞEHADET'İN ANLAMI NEDİR?

Erbaş'ın eksik söylediği iddia edilen Kelime-i Şehadet'in anlamı şu şekildedir;
'Şahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür.'

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: ‘’BİR ARA UĞRA DA SANA ÖĞRETEYİM’’

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez resmi sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş’ı etiketleyerek şunları söyledi:

“Fransızca biliyorum' dedin meğer hikayeymiş!
'Arapça benim işim' dedin ama iki kelimeyi bir araya getiremedin!
Bari Kelime-i Şehadet’i yüzüne gözüne bulaştırmasaydın. Hem de Mevlid Kandili’nde.
Bir ara uğra da @DIBAliErbas sana öğreteyim, hem de tecvidli…''

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Birçok kullanıcı Erbaş'ın Kelime-i Şehadeti hatalı okuduğunu iddia ederek şu yorumlarda bulundu:

''Eyvahlar olsun :) Koskoca Diyanet işleri başkanı Kelime-i Şehadet getiremiyorsa :)''

''Allah allah.... şaka mı bunlar ya...''

"BU BİR KISALTMA" DİYEN DE VAR

Kimi vatandaşlar ise bunun bir kısaltma olduğunu söyleyerek, ''Burada bir kısaltma var imamlar da bunu birçok kez duydum. Bilmemek değil abduhuyu kesiyorlar bazen çok duydum böyle ama doğru mu bilmem'' dedi.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA: "YANILTICI, MAKSATLI"

Söz konusu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi;

"Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Sözcü gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır""

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya diyanet işleri başkanı ali erbaş
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