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Sosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı

22.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı bir çiftin sokakta kiralarına yardımcı olunmasını istediği video, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi, çiftin bulunup kendilerine yardım edilmesi konusunda taleplerini yine sosyal medya üzerinden dile getirdi. Ataşehir Kaymakamlığı, sosyal medyada yayımlanan videoda kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi. İşte kaymakamlığın o açıklaması!

Sosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çift ev sahibi çıktı

Ataşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

AA

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