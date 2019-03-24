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Sosyal medyada küfürlü paylaşıma gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan AK Parti ve AK Parti'lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yapmakla suçlanan Y.S., gözaltına alındı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan AK Parti ve AK Parti'lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yapmakla suçlanan Y.S., gözaltına alındı.
AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı, ilçede oturan Y.S.'nin sosyal medyadan AK Parti ve AK Partililere yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Y.S.'nin 5 ayrı suçtan savcılık ve mahkemeler tarafından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.S. savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan Y.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.S., hakkında arama kararı verilen diğer suçlamalarla ilgili de 3 ayrı savcılık ve 2 mahkemede ifade verdikten sonra serbest kaldı.

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