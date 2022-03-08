HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sosyal medyada paylaşılan video olay oldu! Güldüren hırsızlık güvenlik kamerasında

Sosyal medyada paylaşılan video olay oldu! Güldüren hırsızlık güvenlik kamerasında

08.03.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesinde bir binanın önünde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dış cephe kaplaması için iskele kurulan bir binanın önünde bulunan inşaat malzemeleri 2 Mart sabah 04.43 sıralarında at arabasıyla sokağa gelen biri kadın iki kişi tarafından çalındı. Kameralara yansıyan olayda 3 kişinin zorlukla yerinden kaldırdığı öğrenilen içi su dolu bir varil, kadın hırsız tarafından kaldırılıp içindeki su boşaltıldıktan sonra üzerinde hoplayarak ezdiği anlar izleyenleri gülme krizine soktu. Yaklaşık 40-45 bin liralık malzemelerinin çalındığını anlatan firma sahipleri videoyu izlediklerinde kadının hareketleri karşısında gülme krizine girdiklerini anlattı. İş arkadaşları tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının bir sosyal medya platformunda yayınlamasının ardından video en çok izlenen görüntüler arasına girdi.

"BU DURUMU NASIL ANLATACAĞIMI BİLEMİYORUM"

Hırsızlık olayının yaşandığı firmanın ortaklarından Mustafa Beksarı, “Bu durumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sabah personel arkadaşlarımız geldi çalışmaya başladı. Beni 10.00-10.30 gibi arayarak malzemelerin çalındığını söylediler. Geldik esnaf arkadaşlarımıza sorduk kamera kaydı var mı diye hemen karşımızdaki dükkanda kamera kaydına ulaştık. Kamera kaydına baktık şikayetçi mi olayım güleyim mi anlamadım. Ablaya sesleniyorum. Abla böyle işler yaparken çevrene bir bak kamera var mı yok mu diye. O varil benim 3 elemanım zar zor arabaya kaldırıyor. Ortalama 60 kilo. O abla nasıl geldi, devirdi, ezdi kaldırıp arabaya attı götürdü hala şaşkınız. Bedensel olarak varili yamultuyor. Sosyal medyada paylaştık. Herkes kadının lehine döndü. ‘Helal olsun’, ‘Nasıl yaptı’, ‘Kadının gücü’ gibi yorumlar yapıldı.” dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI"

Firmanın diğer ortağı Eray Gezekli ise şunları söyledi: “Başımıza tuhaf bir olay geldi. Bizim el aletlerimiz var. Varil, iskele, matkap gibi. Bunları sürekli çalıyorlar. Bir esnaf arkadaşımızın güvenlik kamerasına yansımış. Bizim burada su varilimiz var. Bir ablamız geliyor. İnanın ki 3 kişi kaldıramıyor. O ablamız tek başına deviriyor, suyunu boşaltıyor, bedensel gücüyle yamultup at arabasına atıyor. Bizim arkadaşlarımız bunu sosyal medyada paylaştı. Rağbet gördü baya. Bizim de aslında komiğimize gitti. O ablamıza sesleniyorum. Esnaflara zarar vermesinler. Biz de mağduruz. Biz de burada para kazanmaya çalışıyoruz. Rahat bırakmıyorlar bizi bir türlü. Her gün bir malzememiz çalınıyor. Varil, matkap, iskele. Sesleniyorum, yapmasınlar. 40-45 bin TL bir zararımız var. Emniyete de söyledik sağ olsunlar ilgileniyorlar ama burada malzemenin başında 24 saatte nöbet tutamazlar. Olmadık saatlerde geliyorlar. Sabah 04.00- 04.30 gibi gelip malzemeleri çalıp gidiyorlar.”

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes yaklaşmaya korkuyor, o günaydın mesajıyla karşılıyorHerkes yaklaşmaya korkuyor, o günaydın mesajıyla karşılıyor
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecekErdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek
Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!Maske kararı sonrası ilk veriler açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Zelenskiy'den savaşın seyrini değiştirebilecek açıklama

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Erdoğan, verdiği talimatı açıkladı! "Tekrar bu adi herifi içeri almışlar"

Rusya acımadan saldırıyor!

Rusya acımadan saldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.