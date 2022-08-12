Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-Devlet'te ifşa oldu! Sosyal medyada paylaştılar

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önce yayınladığı duyuruya göre sözlü sınavların 1 Ağustos’ta başlayacağı ve 13 Ağustos’ta biteceğini açıkladı. Sonuçların ise 16 Ağustos’ta bakanlığın resmi sitesinden duyurulacağı ifade edilmişti.

Mülakatların 9. gününde sözlü sınavlar devam ederken sonuçlar dün gece e-Devlet Kapısı’ndan açıklandı. Sonuçların ortaya çıkmasıyla resmi site kilitlendi ve o sürece kadar mülakata giren adaylara verilen puanlar ifşa oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Sıralama bilgisinin olmadığı sonuçlarda, daha mülakata girmeyen adayların söz konusu bölümü boş görünüyordu. Diğer yandan puanların yuvarlandığı sonuçlarda, daha önceki mülakatlarda elenen birçok ismin de geçtiği ortaya çıktı.

e-Devlet üzerinden sonuçlarını gören adaylar, ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

