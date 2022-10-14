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Sosyal medyada rezillik! Canlı yayında uyuşturucu içip, düzeneği nasıl hazırladığını gösterdi

14.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de meydana gelen iğrenç olayda bir kadın sosyal medyada canlı yayın açarak uyuşturucu kullandı. Kullandığı uyuşturucunun düzeneğini de anlatan söz konusu kişi polis tarafından gözaltına alındı. 25 yaşında olduğu belirtilen kadının emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Sosyal medyada rezillik! Canlı yayında uyuşturucu içip, düzeneği nasıl hazırladığını gösterdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu
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