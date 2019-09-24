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Sosyal medyada "Sesimiz Erdoğan" etiketine büyük destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 20:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" etiketi yoğun ilgi görüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı etiket yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" etiketi açıldı.

Kısa sürede "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Kurul Salonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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