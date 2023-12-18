Sosyal medyada 'Şeyh Said' tartışması! Halil Konakçı'nın o sözlerine Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan tepki geldi

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, yapılacak yeni yola Şeyh Said Bulvarı adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken bu defa Halil Konakçı'nın sözleri gündem oldu. Son günlerdeki paylaşımları sosyal medyada gündem olan Halil Konakçı bir videosunda Şeyh Said ile ilgili konuştu.

Konakçı "Şeyh Said efendi bir hain değil bir çok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehid olan bir Müslümandır." Şeyh Said bir İslam kahramanıdır." dedi.

İNCE VE ÖZDAĞ'DAN TEPKİ

Konakçı'nın sözlerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan peş peşe tepkiler geldi. İnce "Sadece Şeyh Said değil, Halil Konakçı da haindir!" paylaşımını yaptı.



Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Konakçı'nın paylaşımına "Vatan hainleri ihanette birleşir ve dayanışma içine girerler. Şeyh Said emperyalizmin uşağı, Rusların ve İngilizlerin postal yalayıcısı idi. Şeyh Said’in vatan haini olmadığını düşünenler modern dönem hainleridir" açıklamasıyla tepki gösterdi.







