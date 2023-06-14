Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Bisikletli çocuğu arabayla çarpıp düşürdü: Dikkat çeken 'Yılmaz Güney fotoğrafı' iddiası

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündemde. Söz konusu video tepkilere de neden olmuş durumda. Videoyla ilgili tişört iddiası da ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN O ANLAR!

İddiaya göre o videoda, arabayla seyir halinde olan bir kişi, bisikletli çocuğu arabayla çarpıp düşürdü.

Çocuğun tişörtünde "Çirkin Kral" yazdığı ve Yılmaz Güney fotoğrafının bulunduğu iddia edildi.

Videoda şahsın bisikletli çocuğun arkasında ilerlediği ve küfür ettiği görülürken; çocuk düştükten sonra ise "geber" dediği duyuldu.

Söz konusu video sosyal medyada tepkilere yol açtı.

