HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada tepki yağıyor: Kaldırımdaki çocuğa patates kızartması fırlatıp kaçtı! Gündem olan videoda skandal ifadeler

Sosyal medyada tepki yağıyor: Kaldırımdaki çocuğa patates kızartması fırlatıp kaçtı! Gündem olan videoda skandal ifadeler

16.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada en çok tartışılan videolardan birinde yaşanan olay infial yarattı. Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan o videoda yerde oturan bir kız çocuğunun üstüne patates kızartması fırlatan kişiye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Videoda yazan skandal ifadeler de tepki çekti.

Çirkin hareketi yapan kişi eleştiri oklarının hedefi oldu. Kimliği belrsiz kişinin kız çocuğuna patates kızartması fırlattığı anlar sosyal medyadan gündem oldu.

Başlıksız-2

CANLI CANLI KAYDEDİP PAYLAŞTI

Twitter'da birçok kullanıcının paylaştığı o videoda bir kişinin elinde karton kutu içinde patates kızartmasıyla yürürken kayıt aldığı görülüyor.

1

ÜSTÜNE FIRLATIP KAÇTI

Kaldırımda yere oturmuş bir kız çocuğu gören kişi elindeki patates kızartmasını çocuğun üstüne fırlatıyor. Devamında ise hızla uzaklaşıyor ve arkada bıraktığı çocuğun serzenişi duyuluyor.

2

SKANDAL İFADELER!

Sosyal medya kullanıcıları çocuğun dilenci olduğunu belirtirken videoda yazan "Al bunları bugün eve erken dön" ifadeleri ise ayrı tepki çekti.

3

Emekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurdu Emekli polis dehşeti! Cinnet getirdi, bütün ailesini vurdu
Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar! Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yol kenarında onları gören telefona sarıldıYol kenarında onları gören telefona sarıldı
Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...
Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!Erdoğan taklidiyle Togg'un içindeki diyalog gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Dilenci patates kızartması

En Çok Okunan Haberler

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

İlginizi Çekebilir

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.