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Onlarla ters düşene böyle gözdağı veriyorlar! Barış Boyun suç örgütünün sosyal medya yayınları kan dondurdu: Kur'an kursu hocası, tribün lideri, AK-47'ler...

16.04.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da adeta terör estiren suç örgütünün sosyal medyada canlı yayınladıkları görüntüler kan dondurdu. Kur'an kursu hocası, tribün lideri gibi birçok ismin öldürülmesinde adı geçen organize suç örgütü Barış Boyun çökertilirken caddelerde lüks araçlarla açılır tavandan uzun namlulu silahlar eşliğinde dolaştığı belirlendi. Şüphelilerin o anları sosyal medyada paylaşma nedeni dikkat çekti.

Onlarla ters düşene böyle gözdağı veriyorlar! Barış Boyun suç örgütünün sosyal medya yayınları kan dondurdu: Kur'an kursu hocası, tribün lideri, AK-47'ler...

Dehşet saçan görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayıp husumetli oldukları kişilere gözdağı vermeye çalışan Barış Boyun suç örgütüyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Örgütü genişletmek için sosyal medyayı aktif kullanan şüphelilerin adreslerinde AK-47'den av tüfeklerine, suikast tabancalarından Thompson otomatik tabancaya çok sayıda silah bulundu. Sosyal medya hesaplarındaki görüntüler ise örgütün dehşetini gözler önüne serdi.

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131 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alındı.

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Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.

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KUR'AN KURSU HOCASI, TRİBÜN LİDERİ...

Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kur'an kursu hocasının, Beşiktaş'ta bir gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi.

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SUİKAST TABANCALARI, AK-47'LER, AV TÜFEKLERİ...

Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet AK-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomatik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GÖZDAĞI!

Soruşturma sürerken yeni eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan ve Barış Boyun'a hizmet eden 'Daltonlar' olarak bilinen grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları bazı görüntüler ortaya çıktı.

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Görüntülerde akşam saatlerinde lüks araçlarla İstanbul sokaklarında konvoy halinde gezen şüphelilerin ellerindeki uzun namlulu silahlarla, açılır tavandan çıkarak poz verdikleri görülüyor.

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Sosyal medyada canlı yayın açarak ters düştükleri kişilerle bu görüntüleri paylaşan şüphelilerin gözdağı verdiği kaydedildi.

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(DHA)

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