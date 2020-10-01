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Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik dün saat 06.00’da eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince sosyal medya üzerinden DHKP-C, MLKP, TKP/ML ve DKP/BÖG gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik dün saat 06.00’da eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Şahıslar, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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