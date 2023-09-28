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    4. Sosyal medyada viral olan makyaj videosu! Değişimi herkesi şoke etti... "Bu resmen dolandırıcılık"

    Sosyal medyada viral olan makyaj videosu! Değişimi herkesi şoke etti... "Bu resmen dolandırıcılık"

    28.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyanın en popüler içerikleri arasında hiç şüphesiz makyaj videoları geliyor. Makyaj hilelerinin paylaşıldığı gönderiler sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken son olarak makyajla görüntüsünü tamamen değiştiren bir kadın viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları makyajla ilk halinden başka bir kişiye dönüşen kadının gönderisini kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyada paylaşılan ve kullanıcıların ilgisini çekerek viral olan bir gönderide ismi açıklanmayan bir kadın makyaj sayesinde bambaşka bir kişiye dönüştü. Videoya malayla yüzüne fondöten sürerek başlayan kadın gönderisine "Günaydın bakımlı kadınlar" notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Makyajını tamamladıktan sonra ilk halinden oldukça farklı bir şekilde kameralara gülümseyen kadının paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen dolandırıcılık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu videoyu izledikten sonra polisi aramak isteyen kaç kişiyiz?" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya makyaj

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