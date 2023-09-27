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    4. Sevgilisinin telefonunu takip etmek için kullandığı yöntem şaşkına çevirdi! "Şifre bilmeye ya da gizlice bakmaya çalışmaya gerek yok"

    Sevgilisinin telefonunu takip etmek için kullandığı yöntem şaşkına çevirdi! "Şifre bilmeye ya da gizlice bakmaya çalışmaya gerek yok"

    27.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'tan sevgilisinin cep telefonunda nelere yaptığını görmek için kullandığı yöntemi paylaşan kadın kısa sürede viral oldu. Oturduğu yerden sevgilisinin sosyal medyada zaman geçirdiği anları takip etmeyi başaran Lilly Gcumbie, "Şifre bilmeye ya da gizlice bakmaya çalışmaya gerek yok" diyerek yöntemini paylaştı. Genç kadın tırnağı bir ekran gibi kullanarak sevgilisinin sosyal medya hareketlerini takip edebildiğini gösterdi.

    TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Lilly Gcumbie kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sevgilisinin kanepede sırt üzeri uzandığı anlarda yüzüne telefonunu tutmasıyla başlayan TikTok videosunda genç kadın yeni yaşam tüyosunu paylaştı. Sevgilisinin elini tutan genç kadın izleyicilere telefon ekranı yansıyan pembe ojeli tırnaklarından takip ettiğini gösterdi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    SOSYAL MEYDADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide özellikle Gcumbie'nin zekasını öven yorumlar geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelişiyoruz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yarın tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgilimin gözlükleri var ve bende oradaki yansımadan takip ediyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok cep telefonu

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