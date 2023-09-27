Sevgilisinin telefonunu takip etmek için kullandığı yöntem şaşkına çevirdi! "Şifre bilmeye ya da gizlice bakmaya çalışmaya gerek yok"

TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Lilly Gcumbie kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sevgilisinin kanepede sırt üzeri uzandığı anlarda yüzüne telefonunu tutmasıyla başlayan TikTok videosunda genç kadın yeni yaşam tüyosunu paylaştı. Sevgilisinin elini tutan genç kadın izleyicilere telefon ekranı yansıyan pembe ojeli tırnaklarından takip ettiğini gösterdi. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEYDADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide özellikle Gcumbie'nin zekasını öven yorumlar geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelişiyoruz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yarın tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgilimin gözlükleri var ve bende oradaki yansımadan takip ediyorum" dedi.



