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Sosyal medyada 'yüksek favori'yle kandırdılar! Ardından uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

İzmit'te, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kızı, uygunsuz fotoğraflarını çekip, bunları yaymakla tehdit ederek fuhuş batağına sürükleyen 3 kişi yakalandı. Sosyal medyada yüksek beğeni vaadiyle tuzak kurdukları belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada 'yüksek favori'yle kandırdılar! Ardından uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yptılar

İzmit'te S.Ü., sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği, yaşları 16 ile 23 arasında değişen 14 kıza, fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Çektiği fotoğrafların sosyal medyada yüksek beğeni alacağı vaadinde bulunan S.Ü., buluştuğu kızların uygunsuz görüntülerini çekti. S.Ü., daha sonra bu fotoğrafları yaymakla tehdit ettiği kızları fuhşa sürükledi. S.Ü.'nün yanındaki kişilerle birlikte korsan taksiler aracılığıyla kızları Kocaeli, Yalova, Sakarya ve İstanbul'daki çeşitli otellere fuhuş yapmaya gönderdiği belirlendi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu kızlara kurulan tuzak ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin İzmit'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda S.Ü. (34), F.K. (49) ve M.Ö. (60) yakalanıp, gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit sosyal medya fuhuş taciz

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