Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili açıklama geldi: DMM: Provokasyon amaçlı

Sosyal medyadan dolaşıma sokulan ve bazı hesaplarca paylaşılan, "Daha dün Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz" başıklı görüntülerle ilgili DMM'den yalanlama geldi.

Sosyal medyada hesabından yapılan açıklama görüntülerin Türkiye'yle ilgisi olmadığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Daha dün Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 2019'dan beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. İnsan kaçakçılarının İran topraklarında kaydettiği görüntülerin provokasyon amaçlı, "Türkiye'de kaydedildi" şeklinde servis edildiği belirlenmiştir.

Sosyal medyada aynı bölgede kaydedilen ve sığınmacıların geçtiği benzer görüntüler incelenmiş ve görüntülerden birinde yol tabelasının olduğu tespit edilmiştir. Tabeladaki şehirler ve uzaklıklarından hareketle, görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır.





