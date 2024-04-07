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Sosyal medyadaki linç kampanyasına yüreği dayanmayınca can verdi! Balıkçının akılalmaz ölümü: Kendisi hakkındaki yorumları okurken fenalaştı

07.04.2024 14:56
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde denize atık boşaltırken görüntülenen balıkçı Ömer Karakaya, hakkında sosyal medyada yazılan yorumları okurken fenalaşıp kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Karakaya'nın arkadaşları ise iddiaların sosyal medyada gündeme getirildiğinden farklı olduğunu söyleyip Karakaya'nın linç kampanyasına uğradığını söyledi.

Sosyal medyadaki linç kampanyasına yüreği dayanmayınca can verdi! Balıkçının akılalmaz ölümü: Kendisi hakkındaki yorumları okurken fenalaştı

Balıkçı Ömer Karakaya iddiaya göre denize teknesinden atık boşaltırken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok yorum da geldi. Karakaya yorumları okurken fenalaşıp kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Arkadaşları linç kampanyasına isyan etti.

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Avcılar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi yanında iddiaya göre teknesinden atık boşaltan Ömer Karakaya, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntü üzerine iddiaya göre Sahil Güvenlik Ömer Karakaya'ya cezai işlem uyguladı. Görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya fenalaştı. Daha önceden de yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan Karakaya, fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Avcılar'da bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Karakaya tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camii'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

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"KESİNLİKLE DENİZE YAĞ BASMADI, BU KADAR NET"

Arkadaşları, Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savunurken, kaydedilen görüntülerin ardından "Linç operasyonu" yapıldığını ileri sürdü. Yılmaz Badur, bu teknelerin genellikle kestane ağacından yapıldığını belirterek, "Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Akşam üzüntüden, kızgınlıktan olduğu yerde aort damarı patladı arkadaşın. Ne anası, ne bacısı, ne karısı kaldı. Sahil Güvenlik zaten gelmiş işlemini yapmış, cezasını kesmiş. Sosyal medyadan küfür etmek ne demek? Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor. Renginin siyah olması da kayığın malzemesinin kestaneden yapılmış olmasından. Başka bir şey yok. Kesinlikle denize yağ basmadı Ömer Karakaya. Bu kadar açık, net. Biz 30 senedir buradayız, balıkçılık yapıyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Denize sintine basılmaz. Gerekli yetkili merciler gerekli işlemi, cezasını kesmiş. Bunun burada bitmesi gerekirdi, mezara gitti arkadaş" dedi.

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"SOSYAL MEDYADA LİNÇ BAŞLIYOR, ZATEN RAHATSIZDI"

Karakaya'yı yakından tanıyan arkadaşı Hakan Sedef, "Kafede oturup kamera kaydını yapan arkadaş, bunu yayıyor. Bu çocuğun üstüne gelmeleri için de elinden geleni ardına koymuyor. Bu çocuğa ceza kesiliyor. Ceza kesilmesi bir şey değil. Sosyal medyada linç başlıyor, zaten rahatsızdı. Yüksek tansiyonu vardı. Akşam da kriz geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Maalesef ikinci ameliyattan çıkamıyor, masada kalıyor. O duyarlı vatandaş bunu çekip sadece şikayet etse yeterliydi. Linç yapmamış olsa bu çocuk şu an hayattaydı. Ömer tanıdık, tanımadık herkesin yardımına koşan güzel bir insandı. En ufak bir şeye hüzünlenen, ağlayan bir arkadaştı. 100 insan arasında iyi çıkan bir insandı. Kime sorarsanız sorun. Maalesef çok güzel bir dostumuzu kaybettik. Bu semt güzel bir insanını kaybetti" diye konuştu. (DHA)

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ISTANBUL---AVCILARDA-BALIKCININ-OLUMUND_36796 (4)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Avcılar Atık deniz
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