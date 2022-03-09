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Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü oligark, Rus vatandaşlığından çıkıyor

09.03.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus asıllı İsrailli iş adamı Leonid Nevzlin, "Putin'in dokunduğu her şey ölüyor. Ben savaşa karşıyım" diyerek Rus vatandaşlığını bırakmayı planladığını duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu! Ünlü oligark, Rus vatandaşlığından çıkıyor

Rus asıllı İsrailli iş adamı Leonid Nevzlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus vatandaşlığını bırakmayı planladığını duyurdu.

"PUTİN'İN DOKUNDUĞU HER ŞEY ÖLÜYOR"

Nevzlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in dokunduğu her şey ölüyor. Ben savaşa karşıyım. İşgale karşıyım. Ukrayna halkının soykırımına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Rus asıllı oligark, Moskova yönetiminin Ukrayna saldırısına karşı Rus vatandaşlığından çıkmayı planladığını belirtti.

İSRAİL VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI

İsrail basınındaki haberlere göre, Nevzlin, 2003'te sahibi olduğu petrol şirketi Yukos'a yönelik soruşturma üzerine İsrail'e yerleşerek vatandaşlık almıştı.

Nevzlin'in Yukos şirketindeki ortağı Mikhail B. Khodorkovsky, Rusya'da dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSRAİL İADE ETMEYİ REDDETMİŞTİ

Rusya'daki bir mahkeme Nevzlin'i de "cinayet planlamak" suçlamasıyla gıyabında hapse mahkum etmiş, İsrail ise Nevzlin'i Rusya'ya iade etmeyi reddetmişti.

Leonid Nevzlin, Rusya'dan ayrıldıktan sonra İsrail'de çok sayıda vakıf ve kurumda yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve İsrail'in önde gelen gazetesi Haaretz'in yüzde 25 hissedarı olmuştu.

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları "oligark" diye isimlendiriliyor. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abrahamoviç de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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