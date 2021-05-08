Sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları ve sözleri neler? İşte WhatsApp, Instagram, Facebook'tan paylaşabileceğiniz sözlü ve resimli Kadir Gecesi mesajları...

İslam alemi açısından büyük önem içeren Kadir gecesi bu akşam itibariyle idrak ediyor. Dua ve tövbelerin yapıldığı ve kabul olunduğu bu kutsal gecede vatandaşlar Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi mecralarda paylaşabilecekleri Kadir Gecesi mesajlarını merak ediyor. Peki sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları neler?

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞABİLECEK KADİR GECESİ MESAJLARI NELER? İŞTE WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ...

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.