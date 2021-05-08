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Sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları ve sözleri neler? İşte WhatsApp, Instagram, Facebook'tan paylaşabileceğiniz sözlü ve resimli Kadir Gecesi mesajları...

08.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir gecesi bu akşam itibariyle idrak edilecek. Müminlerin dua ve tövbelerde bulunduğu bu kutsal gecede vatandaşlar sosyal medya üzerinden Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi mecralarda paylaşabilecekleri Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. Birbirinden güzel mesaj ve sözleri eşe, dosta ve tanıdıklara gönderebilmek mümkün. Peki sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları neler? İşte WhatsApp, Instagram, Facebook Kadir Gecesi mesajları, sözleri...

Sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları ve sözleri neler? İşte WhatsApp, Instagram, Facebook'tan paylaşabileceğiniz sözlü ve resimli Kadir Gecesi mesajları...

İslam alemi açısından büyük önem içeren Kadir gecesi bu akşam itibariyle idrak ediyor. Dua ve tövbelerin yapıldığı ve kabul olunduğu bu kutsal gecede vatandaşlar Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi mecralarda paylaşabilecekleri Kadir Gecesi mesajlarını merak ediyor. Peki sosyal medyadan paylaşılacak Kadir Gecesi mesajları neler?

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞABİLECEK KADİR GECESİ MESAJLARI NELER? İŞTE WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ...

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

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Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

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Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

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Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

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Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

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Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

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Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Bu önemli geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin en başında, Allah’ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilmiş olan ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olması gelmektedir. Rabbimizin, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gece olarak bilinir.

İslam alemi açısından oldukça önemli olan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir gecesi, Kur’an’la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve tüm kâinatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere tekrar düzenlemek için büyük bir fırsattır.


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