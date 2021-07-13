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Sosyal medyadan paylaşıldı! ABD'de Japon balığı uyarısı

13.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan ‘aşırı büyümüş’ Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyadan paylaşıldı! ABD'de Japon balığı uyarısı

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü. Burnsville sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü’nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.

"GÖLETLERE VE GÖLE BIRAKMAYIN"

Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü’nde bulundu” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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