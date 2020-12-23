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Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte sterlin ile dolandırdılar

23.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları zengin iş adamlarını ellerindeki yüklü miktarda İngiliz sterlini değerinin altında bozdurmak istediklerini belirterek dolandıran 4 kişi yakalandı.

İstanbul’da sosyal medya üzerinden tanıştıkları zengin iş adamlarını ellerindeki yüklü miktarda İngiliz sterlini değerinin altında bozdurmak istediklerini belirterek dolandıran 4 kişi yakalandı. Şahısların paraları sakladıkları evde çok sayıda sahte sterlin ele geçirildi.
Sancaktepe’de dini nikahlı olarak yaşayan E.E. ve S.Ö.’nin sosyal medya uygulamaları üzerinden zengin iş adamlarına arkadaşlık isteği gönderip, kendilerinde yüklü miktarda İngiliz sterlini olduğunu ve değerinin altında bozdurmak istediklerini belirttiği, konuştukları iş adamlarına sahte sterlin verip gerçek Türk lirası alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. E.E., S.Ö., D.Ö. ve M.A., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sahte paraları sakladıkları belirlenen Ümraniye’deki adreste 423 adet 20 sahte sterlin, 460 adet 50 sahte sterlin, 7 adet 20 orijinal sterlin, 2 adet 50 orijinal sterlin, 1 adet tabanca, 6 adet dolandırıcılıkta kullanılan sim kart, 7 adet dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu, 1 adet S.İ. adına düzenlenmiş dolandırıcılıkta kullanılan hesap kartı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden M.A., 300 bin lirayı bir buluşma sırasında alıp kaçtığını polise beyan etti. E.E. isimli şahsın ise yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olarak arandığı ve dolandırıcılık dahil 3 ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. E.E. cezaevine gönderilirken, yakalanan diğer şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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