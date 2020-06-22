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Sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan Instagram fenomeni

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

İnsanların sosyal medyada paylaşmak için mükemmel göründükleri fotoğraflar için çaba sarf etmesi, dijital çağda alışılmadık bir durum değil. Amsterdam’lı sosyal medya fenomeni Rianne Meijer, çoğu Instagram ünlüsünün cesaret edemeyeceği şeyi yaparak, daha önce paylaştığı Instagram fotoğraflarının yanına, rötuşsuz doğal görüntüsünü de ekledi.

Sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan Instagram fenomeni

Stil ve güzellik paylaşımları yapan Rianne Meijer alışılmışın dışında bir yaklaşım benimseyerek kusursuz görünmediği fotoğraflarını da paylaşıyor. Amsterdam’lı Instagram fenomeni, editlenmemiş fotoğraflarını Instagram’daki 630 bin takipçisiyle paylaşarak, insanlara sosyal medyada gördüklerinin her zaman gerçekçi olmadığını göstermek istiyor.
Online platformlarda mükemmel bir görünüm sergilemek için çabalamanın sıra dışı olmadığı bir çağda, 26 yaşındaki Rianne Meijer takipçilerine karşı gerçeklikle ilgili sorumluluk hissettiğini söylüyor.

2019’da verdiği bir röportajda “Insanlara, Instagram’da gördükleri fotoğrafların, özellikle fenomenlere ait olanlar her zaman gereçek olmadığını göstermek istedim” diyen Meijer, düzenlenmemiş fotoğraflarını gördükten sonra kendisine “sahtekar” diyen insanlar olmasına rağmen, şaşırtıcı derecede çok olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

“Bu proje sayesinde kendi sesimi bulduğumu hissediyorum ve bu olumlu mesajın etrafında şekillenecek bir topluluk oluşturmak istiyorum” diyen Merijen’in karşılaştırmalı fotoğrafları, kimsenin mükemmel olmadığını kanıtlıyor.

Amsterdamlı stil ve güzellik fenomeni Rianne Meijer, 2018’den beri Instagram fotoğraflarının yanında rötuşsuz versiyonlarını paylaşıyor.

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“Berlin’de bir fotoğraf çekimi sonrası, kullanmadığım fotoğraflar arasında dolaşıyordum. Çekimlerin yanına kullanmadığım bu fotoğrafları koyma fikrim vardı” diyen Meijer aklına gelen fikrin, paylaşmak için iyi bir mesaj olduğunu düşünmüş.

Meijer, bir köpekle birlikte mükemmel şekilde poz vermenin neredeyse imkansız olduğunu kanıtlıyor.

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Meijer'in köpeği Harvey, birçok fotoğrafta görünüyor.

Mükemmel bir ışıkta çekilmiş bir selfie günlük hayatta her zaman mümkün değil.

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Meijer bu fotoğrafı "Her hikayenin iki yüzü vardır" notuyla paylaştı.

Meijer, insanların nefret dolu yorumlar bırakmasından endişelendi ve bu paylaşımlarından sonra markaların onunla çalışmak istemeyeceğinden korkuyordu.

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“İnsanlar bir sahtekar olduğumu düşünecek diye gergindim, çünkü önceden yalnızca mükemmel ışığa, doğru açıya sahip, her şeyin mükemmel olduğu fotoğraflar paylaşmıştım”

Ancak Meijer yan yana fotoğraf projesine çok sayıda olumlu geri dönüş aldı.

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“İnsanlar binlerce yorum bıraktı. Birçok insan, daha önce Instagram’da hiç böyle fotoğraflar görmediklerini söyleyerek bana teşekkür ettiler” diyen Merijen, her paylaşımından sonra bazı kişilerin kendini takip etmeyi bıraktığını ancak çok sayıda yeni takipçi kazandığını ve destekleyici yorumlar aldığını söyledi.

Merijen “İnsanlar beni takip etmeyi bırakmak istiyorsa sorun değil. Bu projeyle kendi sesimi bulduğumu düşünüyorum ve bu mesajın etrafında şekillenen bir topluluk oluşturmak istiyorum” dedi.

Bazı markalar, kampanyaları için “beklenti vs. gerçeklik” temalı fotoğraflar yaratmasını bile teklif etti.

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Birçok markanın, yarattığı “yan yana” konseptini kullanmak istediğini söyleyen Merijen bu projesine sponsor almak istemediğini, bunun kişisel bir proje olduğunu söyledi.

Meijer, Instagram’a harcadığı tam zamanlı mesaisinde karşılaştığı zorlukları ver gerçeklikleri paylaşmak istiyor.

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“İnsanlar çekilen fotoğrafların her zaman güzel olmayabileceğini unuttu” diyen Merijen “Benim için işin en zor tarafı, kesinlikle boş olduğum bir zamanın olmaması. Hafta sonu veya izin günü diye bir şey yok. Evet, bu benim hayallerimdeki iş. Ancak durmaksızın yapılan bir iş. Birçok insan bunu bilmiyor” dedi.

Merijen ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte rahatlamaya çalışırken bile, hayatını mükemmel şekilde yansıtma baskısı yaşıyor.

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“Ailem ve arkadaşlarımla birlikteyken bile, her zaman kafamda bana fotoğraf çekmemi veya bir hikaye yaratmamı söyleyen sesler var ve asla durmuyorlar. Bazen çok zor olabiliyor”

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