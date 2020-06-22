Sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan Instagram fenomeni

Stil ve güzellik paylaşımları yapan Rianne Meijer alışılmışın dışında bir yaklaşım benimseyerek kusursuz görünmediği fotoğraflarını da paylaşıyor. Amsterdam’lı Instagram fenomeni, editlenmemiş fotoğraflarını Instagram’daki 630 bin takipçisiyle paylaşarak, insanlara sosyal medyada gördüklerinin her zaman gerçekçi olmadığını göstermek istiyor.

Online platformlarda mükemmel bir görünüm sergilemek için çabalamanın sıra dışı olmadığı bir çağda, 26 yaşındaki Rianne Meijer takipçilerine karşı gerçeklikle ilgili sorumluluk hissettiğini söylüyor. 2019’da verdiği bir röportajda “Insanlara, Instagram’da gördükleri fotoğrafların, özellikle fenomenlere ait olanlar her zaman gereçek olmadığını göstermek istedim” diyen Meijer, düzenlenmemiş fotoğraflarını gördükten sonra kendisine “sahtekar” diyen insanlar olmasına rağmen, şaşırtıcı derecede çok olumlu geri dönüş aldığını söyledi. “Bu proje sayesinde kendi sesimi bulduğumu hissediyorum ve bu olumlu mesajın etrafında şekillenecek bir topluluk oluşturmak istiyorum” diyen Merijen’in karşılaştırmalı fotoğrafları, kimsenin mükemmel olmadığını kanıtlıyor.

Amsterdamlı stil ve güzellik fenomeni Rianne Meijer, 2018’den beri Instagram fotoğraflarının yanında rötuşsuz versiyonlarını paylaşıyor. “Berlin’de bir fotoğraf çekimi sonrası, kullanmadığım fotoğraflar arasında dolaşıyordum. Çekimlerin yanına kullanmadığım bu fotoğrafları koyma fikrim vardı” diyen Meijer aklına gelen fikrin, paylaşmak için iyi bir mesaj olduğunu düşünmüş. Meijer, bir köpekle birlikte mükemmel şekilde poz vermenin neredeyse imkansız olduğunu kanıtlıyor. Meijer'in köpeği Harvey, birçok fotoğrafta görünüyor. Mükemmel bir ışıkta çekilmiş bir selfie günlük hayatta her zaman mümkün değil. Meijer bu fotoğrafı "Her hikayenin iki yüzü vardır" notuyla paylaştı. Meijer, insanların nefret dolu yorumlar bırakmasından endişelendi ve bu paylaşımlarından sonra markaların onunla çalışmak istemeyeceğinden korkuyordu. “İnsanlar bir sahtekar olduğumu düşünecek diye gergindim, çünkü önceden yalnızca mükemmel ışığa, doğru açıya sahip, her şeyin mükemmel olduğu fotoğraflar paylaşmıştım” Ancak Meijer yan yana fotoğraf projesine çok sayıda olumlu geri dönüş aldı.