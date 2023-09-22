Sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Sokakta ip bikiniyle gezen manken hakkında 'ders' niteliğinde ceza!

Kadıköy'de manken olduğu öğrenilen bir kadın ip bikini ile sokakta dolaşan kadın vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadın hakkında işlem başlatılmıştı.

Vatandaşlar ile kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, olay yerine polis ekipleri intikal etmişti. Taraflar arasındaki tartışma yüzünden gerilen ortamı sakinleştiren polis ekipleri ip bikiniyle sokakta gezen kadına, "Burası halka açık bir alan ve bu tür kıyafetlerle dolaşmak kabul edilemez" demişti.

'DERS' NİTELİĞİNDE CEZA

O kadın hakkında mahkemenin kararı belli oldu. Kadıköy'de mayoyla gezen manken 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest bırakıldı.





