HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sosyal medyanın konuştuğu baba! Birkaç tahta parçasıyla başladı, tam 2,5 ay harcadı

Sosyal medyanın konuştuğu baba! Birkaç tahta parçasıyla başladı, tam 2,5 ay harcadı

26.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Bir babanın kızına hediye olarak ahşaptan minyatür spor araba yaptığı video sosyal medyanın ilgisini çekerek 190 binden fazla izlendi. Birkaç basit tahta parçasıyla işe başlayan adam, tahtadan minyatür bir spor araba üretmek için 2,5 ay harcadı.

Sosyal medyanın konuştuğu baba! Birkaç tahta parçasıyla başladı, tam 2,5 ay harcadı

Sosyal medyada ahşaptan üretilen eşyalara yönelik videolara bir yenisi daha eklendi. Bir baba, küçük kızına hediye olarak, bir markaya ait konsept aracın minyatürünü yapmak için kolları sıvadı. Baba, arabanın yapım sürecini sosyal medya platformu YouTube'dan paylaştı. Babanın kızı için tahtadan araba yapmak adına 2,5 ay harcadığı anları yakından izleme fırsatı sunan video 190 binden fazla izlenme aldı.

BİRKAÇ BASİT TAHTA PARÇASIYLA İŞE BAŞLADI

Videoda adamın birkaç basit tahta parçasıyla işe başladığı, bunları birleştirdiği ve arabanın zemini oluşturmak adına düzleştirmek için zımparaladığı görülüyor. Ardından daha büyük işlere geçiliyor.

4

Videoya göre kapıları da ters açılan arabanın çoğu ahşaptan yapılmış, ancak küçük koltuklar gibi birkaç dış detay ve iç mekan için siyah abanoz kullanıyor.

12

Ahşap araca gereken gücü ise 1000W kapasiteli bir elektrik motoru veriyor. Yani araç elektrikli bir temelin üzerine kuruluyor. Ayrıca arabanın önünde bir saklama bölmesi de bulunuyor.

11

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Babanın kızı için verdiği bu emek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

13

14

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çaresizce yardım bekliyordu! İmdadına polisler yetiştiÇaresizce yardım bekliyordu! İmdadına polisler yetişti
Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama!Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama!
Terör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdiTerör örgütü PKK yanlıları, Paris'i savaş alanına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
ahşap araba

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

'En az iki ay daha...' Kombine hastalık ailelerin kabusu oldu

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Batman'a dönmeye başladılar! 1 milyonluk ev yaptırıp...

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

Kimseye aldırmadı! Metroda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.