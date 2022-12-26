Sosyal medyanın konuştuğu baba! Birkaç tahta parçasıyla başladı, tam 2,5 ay harcadı

Sosyal medyada ahşaptan üretilen eşyalara yönelik videolara bir yenisi daha eklendi. Bir baba, küçük kızına hediye olarak, bir markaya ait konsept aracın minyatürünü yapmak için kolları sıvadı. Baba, arabanın yapım sürecini sosyal medya platformu YouTube'dan paylaştı. Babanın kızı için tahtadan araba yapmak adına 2,5 ay harcadığı anları yakından izleme fırsatı sunan video 190 binden fazla izlenme aldı.

BİRKAÇ BASİT TAHTA PARÇASIYLA İŞE BAŞLADI

Videoda adamın birkaç basit tahta parçasıyla işe başladığı, bunları birleştirdiği ve arabanın zemini oluşturmak adına düzleştirmek için zımparaladığı görülüyor. Ardından daha büyük işlere geçiliyor.

Videoya göre kapıları da ters açılan arabanın çoğu ahşaptan yapılmış, ancak küçük koltuklar gibi birkaç dış detay ve iç mekan için siyah abanoz kullanıyor.

Ahşap araca gereken gücü ise 1000W kapasiteli bir elektrik motoru veriyor. Yani araç elektrikli bir temelin üzerine kuruluyor. Ayrıca arabanın önünde bir saklama bölmesi de bulunuyor.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Babanın kızı için verdiği bu emek sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.





