Sosyal medyanın trendi ‘zayıflama iğnesi’ masum değil! Zayıflama iğnesi herkes için değil: "Komaya ve ölüme bile neden olabilir"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, toplumda "zayıflama iğnesi" olarak bilinen ilaçların yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor onayıyla kullanılması gerektiğini bildirdi.

TOPLUMDA İLERİ DÜZEYDE BİLGİ KİRLİLİĞİ YAŞANIYOR

Altay, yaptığı açıklamada, zayıflama iğnelerine ilişkin sosyal medyanın da etkisiyle toplumda ileri düzeyde bilgi kirliliği yaşandığına dikkati çekti. Bu ilacın mutlaka uzman onayıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Altay, aksi takdirde ciddi yan etkileriyle karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Zayıflama iğnelerini kullanmadan önce yan etkileri sebebiyle hastalara endokrinoloji uzmanları tarafından ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade eden Altay, bu ilaçların kesinlikle reçetesiz kullanılamayacağının altını çizdi.

"OBEZİTE HASTALARINDA UYGULANAN BİR TEDAVİ SEÇENEĞİDİR"

Altay, "Zayıflama iğneleri, tip 2 diyabet tedavisinde ve özellikle yaşam tarzı değişikliği, egzersiz programı gibi önlemlere rağmen kilo veremeyen obezite hastalarında uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Uygun hastalarda etkili sonuçlar elde edilebilir ancak mutlaka doktor gözetiminde uygulanması gerekir." dedi.

Obezitenin bir hastalık olduğunu aktaran Altay, vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan kişileri fazla kilolu, 30'un üzerinde olanları ise obez olarak tanımladıklarını söyledi.

İĞNEYİ KULLANMADAN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

Altay, "İğnenin kullanılabilmesi için kişinin böbreklerinin, karaciğerinin sağlıklı olması, ileri evre kalp yetmezliğinin olmaması, daha önce pankreas iltihabı yaşamamış olması, ailede tiroid kanseri veya bazı endokrin sendromların olmaması gerekir. 'Birazcık kilo fazlalığım, obezitem var, ben bu ilacı kullanayım, hekime de sormama gerek yok. Nasıl olsa ilaca parayla ulaşabiliyorum.' yaklaşımı çok yanlış. Ailesinde pankreas öyküsü olan, tiroit nodülleri, safra taşı bulunan hastaları değerlendirmemiz gerekiyor. İlacın mide ve bağırsak sistemi, safra kesesi, pankreasla ilgili yan etkileri olabiliyor. Tip 2 diyabet hastalarında, hasta uzun süredir insülin kullanıyor ve diyabete bağlı göz sorunları geliştiyse zayıflama iğnesi kullanımıyla bu hastalarda gözle ilgili birtakım yan etkilerin olabileceği de raporlanmış durumda."

'HOCAM BİR İĞNE VARMIŞ, HEMEN ZAYIFLATIYORMUŞ'

Zayıflama iğnesinin faydalarına ilişkin sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine değinen Altay, "Bu konuda bazı ünlülerle ilgili spekülasyonların artmasıyla polikliniğimize gelen hasta sayılarında ciddi artış oldu. 'Hocam bir iğne varmış, hemen zayıflatıyormuş, bunu kullanmak istiyorum.' diye çok fazla talep var." dedi.

YANLIŞ KULLANIMDA OLUŞABİLECEK RİSKLER

Altay, bu ilaçların insülin gibi uygulanmasına rağmen insülin olmadığını, insülin kalemlerinin üzerine sanki zayıflama iğnesiymiş gibi etiket yapılarak yapılan merdiven altı uygulamaların ise hastaların sağlığını riske attığını bildirdi.

"Kişi zayıflama iğnesi yaptığını zannediyor ama sahte ilaç insülin içeriyor, bu kan şekerini çok ciddi düşürebilir." diyen Altay, şu uyarılarda bulundu: "Zayıflama iğnelerini kilo fazlalığı nedeniyle kullanmak istiyorlar, diyabetleri de yok, yani kan şekerleri normal. Bu durumda sahte ilaçtaki insülin, kan şekerinin normalin altına düşmesine, komaya ve hastanın hayatını kaybetmesine bile neden olabilir. Kalp yetmezliği olan hastaları yoğun bakım ihtiyacı olan bir duruma sokabilir. Görmeyle ilgili yan etkiler yaşanabilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir."Kaynak: AABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır