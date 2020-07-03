HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi. Koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor.

Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

Tayvan’da başlayan bir hizmet kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüştü.

Küresel salgın nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi.

Koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havalimanı’nda gerçekleşen sahte uçuşlar kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.

Havalimanı yetkilileri salgın boyunca seyahat edemeyen vatandaşlar için sahte uçuş uygulamasını devreye soktu

Uçuşa rağbet üst düzeydeydi. 60 kişi kapasiteli sahte uçuşta yer alabilmek için yaklaşık 7 bin kişi başvurdu.

Uçakta kendine yer bulabilenler oldukça mutluydu. Sahte uçuşa katılanlara hostesler koronavirüsten korunma yollarını anlattı

Havalimanı bu aktiviteyi küresel corona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerin tanıtımı için düzenledi

Söz konusu hizmet için ilk gün 7 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Tayvan görece küresel salgından çok etkilenmese de sınırlarını martın ortasından bu yana kapatmış durumda

2020'nin ilk 5 ayında hava yolu kullanan yolcuların sayısının yüzde 64 azaldığı belirtiliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...
Rusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişmeRusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişme
2020 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?2020 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
Rusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişme

Rusya’da koronavirüs aşısında umut veren gelişme

Dünya genelinde vaka sayısı 11 milyonu aştı

Dünya genelinde vaka sayısı 11 milyonu aştı

Anket: Avrupa'da en kaba şoförler hangi ülkede

Anket: Avrupa'da en kaba şoförler hangi ülkede

Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Fransa Başbakanı istifa etti!

Yine salgın, bu kez sincap etinden bulaştı

Yine salgın, bu kez sincap etinden bulaştı

Kuzey Kore bir Covid-19 vakası bile rapor etmedi

Kuzey Kore bir korona vakası bile rapor etmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.