Sosyal medyanın yeni akımı: Sahte uçak yolculuğu

Tayvan’da başlayan bir hizmet kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüştü.

Küresel salgın nedeniyle uçuşlar durma noktasına geldi. Tayvan'da ise seyahat etmeyi özleyenler için ilginç bir hizmet devreye girdi.

Koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler düzenlenen sahte uçuşlara yoğun ilgi gösteriyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songşan Havalimanı’nda gerçekleşen sahte uçuşlar kısa sürede özellikle sosyal medyada günün konusu oldu.

Havalimanı yetkilileri salgın boyunca seyahat edemeyen vatandaşlar için sahte uçuş uygulamasını devreye soktu

Uçuşa rağbet üst düzeydeydi. 60 kişi kapasiteli sahte uçuşta yer alabilmek için yaklaşık 7 bin kişi başvurdu.

Uçakta kendine yer bulabilenler oldukça mutluydu. Sahte uçuşa katılanlara hostesler koronavirüsten korunma yollarını anlattı

Havalimanı bu aktiviteyi küresel corona virüs salgınına karşı aldığı önlemlerin tanıtımı için düzenledi

Söz konusu hizmet için ilk gün 7 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Tayvan görece küresel salgından çok etkilenmese de sınırlarını martın ortasından bu yana kapatmış durumda

2020'nin ilk 5 ayında hava yolu kullanan yolcuların sayısının yüzde 64 azaldığı belirtiliyor

