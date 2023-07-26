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    4. Sosyal medyanın yeni trendi! Anneler sezaryan doğum sırasında bebeklerini kendileri çıkartıyorlar

    Sosyal medyanın yeni trendi! Anneler sezaryan doğum sırasında bebeklerini kendileri çıkartıyorlar

    26.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada son dönemde bir doğum trendi kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Yeni sezaryan prosedüründe anneler bebekleriyle bağ kurabilmek için doğum sırasında ellerini ameliyatın yapıldığı bölgeye doğru uzatarak bebeklerini çıkartıyorlar. Anne yardımcı sezaryan (MAC) olarak anılan trend sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kadın doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Joseph Sgroi’nin 2017 yılından beri uyguladığı prosedür TikTok’ta popüler olunca anne adaylarının da ilgisini çekmeyi başardı. Anne yardımlı sezaryan olarak isimlendirilen prosedürde anne adayı kollarını rahminin olduğu bölüme doğru uzatarak bebeğiyle ilk temasını sağlıyor. Ardından ise kollarını göğsüne doğru koyarak bebeğini kucaklıyor.

    ANNE ADAYLARI KARARSIZ KALDI

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    Dr. Sgroi, anneler ve yenidoğan bebekleri arasındaki bağın gelişmesine yardımcı olan MAC uygulamasının geleneksel sezaryandan farklı olduğunu dile getirerek, “Annelik yardımı teklif ettiğimde kararsız davranan kadınlar bile büyük bir fark olduğunu söyledi. Çok mutlu olduklarını söyleyenleri sayısı çoktu” dedi.

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    tiktok doğum

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