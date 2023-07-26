Sosyal medyanın yeni trendi! Anneler sezaryan doğum sırasında bebeklerini kendileri çıkartıyorlar

Avustralya’nın Melbourne kentinde bir kadın doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Joseph Sgroi’nin 2017 yılından beri uyguladığı prosedür TikTok’ta popüler olunca anne adaylarının da ilgisini çekmeyi başardı. Anne yardımlı sezaryan olarak isimlendirilen prosedürde anne adayı kollarını rahminin olduğu bölüme doğru uzatarak bebeğiyle ilk temasını sağlıyor. Ardından ise kollarını göğsüne doğru koyarak bebeğini kucaklıyor.

ANNE ADAYLARI KARARSIZ KALDI

Dr. Sgroi, anneler ve yenidoğan bebekleri arasındaki bağın gelişmesine yardımcı olan MAC uygulamasının geleneksel sezaryandan farklı olduğunu dile getirerek, “Annelik yardımı teklif ettiğimde kararsız davranan kadınlar bile büyük bir fark olduğunu söyledi. Çok mutlu olduklarını söyleyenleri sayısı çoktu” dedi.